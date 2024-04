I malumori nel Carroccio Scontro su Vannacci Ma Salvini non arretra E FI sogna il sorpasso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Non ho sciolto la riserva". Il generale Robertobutta la palla in tribuna. Per il momento, almeno. "Sto tuttora valutando, ho ancora tempo per decidere il da farsi, è una mia decisione che devo prendere", dice. L’autore de Il mondo al contrario risponde anche con un’alzata di spalle ("sono beghe interne") alle molteplici prese di distanza, interne alla Lega, che si sono affastellate sulla sua candidatura alle Europee che il segretario, Matteo, vuole con tutte le forze. Lonel, tuttavia, si sta facendo incandescente. Ieri sono scesi in campo anche il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari ("la precedenza spetterebbe ai militanti storici") dopo l’ex ministro Gian Marco Centinaio e Massimiliano Romeo, ma a tutti questi critici pare cheabbia risposto ...