Costigliole d’Asti | il dolore per la morte di Jacopo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Mancava poco al compleanno più atteso. Fra poco meno di un mese avrebbe compiuto 18 anni. E’ senza conforto la tragedia che si è abbattuta sulla famiglia diGallo, la vita spezzata in un incidente stradale.frequentava il quarto anno nell’Istituto Artom di Asti. Era in sella alla sua moto quando sulla collina di, all’incrocio di strada Ville che immette nella frazione San Michele, proprio nel punto dove si trova una nota casa di riposo della zona, è stato coinvolto in un incidente che, purtroppo, si è rivelato fatale. Lo scontro con un’auto che sopraggiungeva è stato violentissimo. I soccorsi giunti rapidamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.lascia il padre, la madre, i due ...