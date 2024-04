Saltato il carcere ai giornalisti | Fratelli d’Italia può puntare al bersaglio vero | aumentare le multe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tutto come previsto: il senatore dei “fratellastri” ha ritirato l’emendamento che prevedeva di reintrodurre ilper i cronisti. Gli avranno spiegato che proprio non si poteva fare, che sarebbe stato disattivato in sede europea e dai tribunali. Ora, dopo tanto sacrificio, punteranno al: l’approvazione di un testo che resta pessimo e che, comunque, prevedesempre più pesanti contro croniste e cronisti. I più colpiti saranno i precari, quelli che non hanno un contratto e un editore, quelli che spesso indagano su mafie, malaffare, corruzione. Nel frattempo, a Messina e a Padova siamo già passati dai bavagli al fermo di polizia, ora mancano le manette. Due cronisti sono stati fermati, portati in questura, senza avvocato, senza conoscere le accuse, forse la loro sola presenza disturbava. Tra poco ...