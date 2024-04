Amadeus | l’annuncio ufficiale | lascia la Rai Cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono state pienamente confermate dalla realtà:ha comunicato chela Rai. Il celebre presentatore, deus ex machina delle ultime cinque edizioni di Sanremo, ha reso nota la sua decisione al direttore generale Giampaolo Rossi. L’addio è fissato il 31 agosto, ultimo giorno di contratto con la rete ammiraglia. Ufficialmente si tratta di una rottura per nuove sfide professionali – sul canale Nove del gruppo Warner Bros. Discovery – ma non sono venute meno voci più o meno sibilline.per il momento non ha rito commenti in merito, ma è attesa una comunicazione, anche se difficilmente rivelerà le reali ragioni dietro questo sorprendente addio. Il maxi-contratto messo sul piatto da Discovery ha interpretato un ruolo da protagonista, ma ...