Modena | esonerato Bianco | nelle prossime ore il sostituto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – La sconfitta contro il Catanzaro costa la panchina a Paolo. Il tecnico, infatti, non è più l’allenatore del. A comunicarlo è la società gialloblù, che ha deciso di sollevaredall’incarico dopo il periodo nero dei canarini. La vittoria, infatti, manca dal 27 gennaio, con il 3-0 casalingo in casa contro il Parma. Il periodo nero senza vittorie ha fatto sì che ilsi avvicinasse pericolosamente in zona playout, al tredicesimo posto a quota 39 punti. La prossima gara sarà ad Ascoli. IlAncora da decidere ildel tecnico, che verrà comunicatoore. Questa la nota ufficiale apparsa sul sito ufficiale del club: “F.C. informa di ...