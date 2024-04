Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | L’Iran conferma il sequestro di una nave israeliana Austin | «Israele conti sul sostegno degli Usa in caso di attacco iraniano»

(Di sabato 13 aprile 2024) Lesul conflittodi sabato 13 aprile, in diretta.: «Colpite tre postazioni di lancio razzi a Gaza».attaccata nello Stretto di Hormuz

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 13 aprile, in diretta. Israele : «Colpite tre postazioni di lancio razzi a Gaza». Nave attaccata nello Stretto di Hormuz (corriere)

Stasera Italia, l'analisi di Capuozzo: l'Iran attaccherà, ma nessuna guerra diretta - L’attacco dell’Iran ad Israele sembra sempre più vicino. A fare un punto della situazione del possibile conflitto è Toni ...iltempo

Che succede se l’Iran attacca Israele (e cosa rischia l’Italia) - Sale la tensione in Medio Oriente, la rappresaglia dell'Iran contro Israele sembra essere certa, soprattutto dopo il sequestro di una nave israeliana da parte dei Pasdaran. Ecco quali sono i rischi.money

Un 14enne israeliano ucciso in Cisgiordania, l'ira dei coloni - Un adolescente israeliano scomparso venerdì pomeriggio mentre pascolava le greggi poco fuori un insediamento in Cisgiordania è stato ritrovato morto in quello che le forze armate israeliane hanno ...ansa