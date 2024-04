TNA | Aggiunti altri due match alla card di Rebellion 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo i fatti di iMPACT della scorsa notte, la TNA ha reso ufficiali due nuove contese per il PLEprevisto per sabato 20 aprile nel Palms di Las Vegas. Il primo riguarda il one on one tra l’ex TNA Digital Media Champion, Joe Hendry e l’ex TNA World Champion, Rich Swann accompagnato dal suo tag team partner, AJ Francis. BREAKING: @joehendry will face #RichSwann w/@AJFrancis410 on April 20 at #LIVE on PPV and the TNA+ World Champion tier from the Palms in Las Vegas!Get tickets and be there LIVE: pic.twitter.com/kqubjGXRCM— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 12,La seconda contesa sarà invece valida per i Knockouts Tag Team Titles con le SpitFire chiamate a difendere le proprie cinture dall’assalto della Decay. BREAKING: #SPITFIRE will defend the Knockouts World Tag Team Titles against #DECAY on ...