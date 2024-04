Case green | oggi via libera alla direttiva Ue | cosa prevede | quali sono le regole e quanto costerà adeguare gli immobili

Via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle case green . I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato questa mattina l'accordo raggiunto con l'Eurocamera a dicembre sulle ... (quotidiano)

Il testo approda all’Ecofin del 12 aprile per il via libera definitivo . Dall’entrata in vigore delle nuove norme gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepirleIl testo approda all’Ecofin ... (corriere)

Case green, oggi via libera alla direttiva Ue: cosa prevede, quali sono le regole e quanto costerà per ogni immobile - Il nuovo dispositivo Ue prevede che gli stati possano scegliere di esentare edifici specifici dalle norme, come edifici storici, luoghi di culto o edifici di proprietà delle forze armate. Gli stessi ...ilmessaggero

Case green, ok finale alla direttiva Ue: l'Italia vota contro - Via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle Case green. I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato l'accordo raggiunto con l'Eurocamera a dicembre sulle nuove norme per ...tgcom24.mediaset