Amici 23 | Mew si sbilancia su Gaia De Martino | cosa penserebbe sulla sua sostituzione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Mew ha commentatopensasoluzione proposta al Serale di23 per sostituireDe, la quale non potrà esibirsi per tre settimane a causa di un infortunio al ginocchio. Invece di allontanarla definitivamente dal programma, la produzione ha deciso di introdurre nel talent Aurora Ranvedel, che gareggerà al suo posto durante il periodo di recupero. Se la sostituta verrà eliminata, anche la ballerina dovrà abbandonare la competizione; al contrario, potrà tornare in squadra se la latinista rimarrà in gara nelle puntate successive. Ma vediamoha dichiarato la cantante ed ex allieva di questa edizione a tal proposito.23: il parere di Mew sul caso diLa soluzione accolta da23 ha fatto storcere il ...