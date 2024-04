Carnevale delle meraviglie Mille spettatori in piazza

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il ‘’ ha fatto ieri la sua comparsa inSaffi: dopo il rinvio per maltempo a febbraio, ieri una giornata calda e assolata ha salutato gli artisti circensi, i prestigiatori e le maschere portate dall’agenzia ‘Spettacoli eventi’. Circaglipresenti. Chi camminava sui trampoli, chi ha portato in scena i personaggi della fantasia di grandi e piccini – da Topolino a Peter Pan –, il clima che si è creato non era quello dei classici carri (assenti ormai da qualche anno dal cuore della città) ma un vero e proprio spettacolo con musica e costumi. "Una bellissima giornata di festa – dice l’assessora al centro storico Andrea Cintorino –. Le temperature stimolavano una gita al mare, ma la nostraè stata comunque protagonista, ...

