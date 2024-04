Tennis | Berrettini vince a Marrakech contro Carballes Baena | è il primo titolo Atp dopo due anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Matteoha vinto il torneo Atp 250 di. L’azzurro ha superato in finale lo spagnolo, numero 64 del ranking, Robertoche era il detentore del torneo.si è imposto in 2 set (7-5, 6-2) al termine di un match durato poco meno di due ore.unset equilibrato l’azzurro ha compiuto lo scatto decisivo nel secondo set con il break del 3-1.l’ennesimo infortunio, il campione italiano torna are un torneo. Perera la 13esima finale e questo in Marocco è l’ottavo, il quarto sulla terra battuta. Grazie ai punti conquistati l’azzurro salirà al n.84 del ranking Atp. Il 27enne romano, n.135 Atp, in tabellone con il ranking protetto, è ...