L’Atalanta paga gli impegni ravvicinati | a Cagliari arriva li secondo ko in quattro giorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024)inciampa per la seconda volta consecutiva inndo dazio ad un calendario troppo intenso. Terza partita in otto, terza in un ciclo di nove gare in ventotto. Ritmo difficile da sostenere, anche a livello mentale. Trac’è la trasferta ad Anfield Road, in casa del Liverpool, con un’attesa che forse ha già distratto una Dea sotto tono aper settanta minuti, dopo un avvio positivo coronato dal gol del vantaggio di Scamacca dopo 12 minuti e da un paio di occasioni di Lookman per il possibile raddoppio.Poi solo, che ha dominato fisicamente,ndo prima su ogni pallone, vincendo praticamente ogni contrasto e ogni recupero, spostando ...