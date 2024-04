Frey su Conte | «Mi diverte di più l’Inter di Inzaghi»

Frey ha preso parte alla trasferta di Inter Forever in Georgia, dove ha ritrovato tanti ex compagni di squadra. L’ex portiere francese, ai microfoni di Inter TV, sottolinea quanto è bello indossare ... (inter-news)

Sébastien Frey , ex portiere della Fiorentina e non solo, nel corso della puntata su Tv Play, ha fatto un paragone tra due versioni dell’ Inter . PROTAGONISTA – L’ex portiere, Sébastien Frey , in ... (inter-news)

Carlo Nesti: "Vorrei una Juventus senza Allegri. Il sogno è Conte, Thiago Motta o Gasperini la realtà" - Personalmente, invece, come ho detto più volte, vorrei una Juventus senza Allegri, ma con un allenatore giochista, adatto a lavorare con i giovani. Il sogno è Conte, ma la realtà potrebbe essere ...tuttojuve

DIEGO VIVE A NAPOLI - DIEGO VIVE A NAPOLI debutto mondiale per il parco tematico dedicato al grande calciatore DIEGO ARMANDO MARADONA Grazie alla collaborazione tra Taja Producciones, La Agencia Biz e la Nonsoloeventi srl ...informazione

Frey: "Un pareggio a Torino sarebbe un buon risultato per la Fiorentina" - La Juve farà una partita per vincere, i bianconeri hanno ancora le motivazioni per ambire alla zona Champions" le parole di Sebastien Frey a Tv Play. PORTIERI AZZURRI - "Carnesecchi gioca in una delle ...tuttojuve