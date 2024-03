Strage Mosca | Cremlino annuncia 11 arresti | 4 terroristi

Strage a Mosca, la lunga fila per donare il sangue fuori dal Centro O.K. Gavrilov nella capitale russa | VIDEO - Dopo la Strage a Mosca cresce la fila per donare il sangue fuori dal Centro O.K. Gavrilov nella capitale russa.tag24

Mosca, arrestate 11 persone fra cui quattro terroristi - Sono almeno 60 i morti nella Strage alla Crocus City Hall, alla periferia della capitale russa - Circoscritto l’incendio - L’attentato è stato rivendicato da una branca dello Stato islamico ...rsi.ch

Strage a Mosca, le operazioni per domare l'incendio alla Crocus City Hall - Le forze dell'ordine russe pattugliano la scena, mentre gli elicotteri lanciano acqua sul tetto della sala da concerti, la Crocus City Hall, in fiamme dopo che degli uomini armati hanno aperto il ...notizie.tiscali