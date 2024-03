Sinistra | un campanello d' allarme | da Bari a Palermo impone la sua narrazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) C'è un rumorosod'che dovrebbe suonare almeno due volte, in queste ore, dalle parti del centrodestra. Primo caso: l'altro ieri è certamente giunta una notizia favorevole alla trentennaleantiberlusconiana, quella che intende proiettare una luce cupa sulle origini di Forza Italia e – per estensione – su tutto lo schieramento alternativo alla, una specie di incancellabile peccato originale che renderebbe la destra geneticamente “sporca” (abbiamo dovuto leggere anche questo, pressoché alla lettera). Si tratta della decisione dei magistrati di Firenze di disporre – come misura cautelare – un consistente sequestro ai danni di Marcello Dell'Utri. Attenzione però: la sera stessa, da, è giunta una notizia uguale e contraria, perché il tribunale del capoluogo ...