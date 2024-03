Liquidazione TFS statali | una decisione shock scatena il panico tra i lavoratori

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 23 marzo 2024) Per ottenere il TFS, isono costretti ad attendere anni. Le speranze di un anticipo sembrerebbero infrante. Grande attesa per l’intervento legislativo di modifica alle attuali norme relative all’erogazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio) ai. Novità sul pagamento del TFS agli– informazioneoggi.itQuesti, purtroppo, devono attendere molto tempo prima di ottenere il pagamento delle somme spettanti per la cessazione del proprio rapporto lavorativo. In particolare, le somme arrivano dopo almeno un anno e a rate. Fino a 50 mila euro vengono pagate in un’unica rata, fino a 100 mila euro in due rate a distanza di 12 mesi e per importi superiori a 100 mila euro, in te rate. Le tempistiche sono, poi, più lunghe se il lavoratore ...