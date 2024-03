La squadra si ritroverà martedì a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti in vista del match del primo aprile A Thiago servono le ali per volare in Champions Da Saelemaekers a Ndoye | è l’ora della svolta

(Di sabato 23 marzo 2024) Il Bologna si riposa involata finale. Aspettando il rientro dei nazionali, i reduci godranno di qualche giorno di stacco, con lafissata permattina. Tra giovedì e venerdì, con il rientro dei 15 rossoblù in giro per il mondo con le rispettive selezioni, inizierà la marcia di avvicinamento allacon la Salernitana in programma lunedì: niente scherzi. Fa sul serio, il Bologna, che cerca l’ultimo sforzo. E per compierlo ha bisogno di qualcosa in più. In primis dai suoi esterni. E’ a secco da 5 gare Riccardo Orsolini, vice capocannoniere, tornato vittima dei suoi alti e bassi e fuori dall’undici ...

Amici 23: domenica 24/03 si registra uno speciale con il pubblico in studio: ... l'unica certezza è che 24 ore dopo la messa in onda del serale il cast si ritroverà agli Elios per ... infatti, svelano che Ayle è stato escluso dopo la prima manche (la squadra Pettinelli - Todaro ha ...

The Suicide Squad - Missione suicida, gli antieroi DC in prima TV su Italia 1: ... trama e cast Riunire antieroi in una squadra per salvare il mondo non è un compito facile, eppure Amanda Waller ci è riuscita. In The Suicide Squad - Missione suicida il pubblico ritroverà molti dei ...