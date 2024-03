Ipertensione polmonare | cause | sintomi | cura

(Di sabato 23 marzo 2024) Quando parliamo diintendiamo una malattia respiratoria rara, generalmente progressiva, caratterizzata da un’aumento della pressione sanguigna all’interno dei vasi arteriosi polmonari. La causa è una distruzione o ispessimento delle pareti dei vasi, un loro restringimento o ostruzione, sia totale che parziale. Questa condizione provoca un affaticamento del ventricolo destro, che – se trasto – può culminare in scompensi cardiaci di diversa gravità, fino alla morte. Cos’è l’? Prima di comprendere meglio cosa sia l’, è opportuno fare un piccolo ripasso degli scambi che hanno cuore e polmoni. In una condizione di normalità, il sangue parte dal lato destro del cuore e, attraverso le arterie polmonari, ...

