Gli unici amori della mia vita | Fedez | le parole dopo la frattura con Ferragni

(Di sabato 23 marzo 2024) Tutto lascia credere che oggi, in occasione del terzo compleannopiccola Vittoria, Chiarasi incontreranno di nuovo. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di entrambi sulla rottura o sul possibile divorzio. Negli ultimi giorni diversi avvocati dei vip hanno ipotizzato che dietro alla mossa di nascondere i volti dei figli sui social ci siano i primi colpi di una battaglia legale. E proprio dai profili ufficiali dei diretti interessati si deduce che le strade sono sempre più separate. L'influencer sta provando a recuperare una dimensione di normalità, dialogando con costanza con i suoi follower. Il rapper, invece, si è immerso nel mondo del lavoro. Parlando con il settimanale Oggi, il cantante ha affermato di aver trovato una nuova dimora. "Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in ...

Cassina de' Pecchi (Milano) – “Le scuole frequentate dai nostri figli in condizioni disastrose", sit in di protesta questa mattina da parte di un gruppo di genitori a Cassina de' Pecchi, nel ... (ilgiorno)

Fedez, "gli unici amori della mia vita": le parole dopo la frattura con Ferragni - Tutto lascia credere che oggi, in occasione del terzo compleanno della piccola Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez si incontreranno di nuovo. Nessuna ...iltempo

Città unica: no dei comitati Rende, Cosenza e Castrolibero. Depositata in Regione una proposta di legge - "Questa proposta di modifica entra di diritto tra le principali iniziative che, come Comitato Cittadino di Rende, abbiamo intrapreso in questi mesi" ...quicosenza

Attentato a Mosca, Usa e Russia insieme contro il terrorismo - Il bilancio per ora è di oltre 100 vittime e più di 145 feriti. Ma le perdite rappresentano gli unici dati certi riguardo all’attentato avvenuto ieri intorno alle 18 (ora italiana) al Crocus City Hall ...toscanaoggi