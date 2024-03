Curling | l’Italia rimonta il Giappone ai Mondiali | martello strappato all’extra-end! Ora i playoff

(Di sabato 23 marzo 2024)ha sconfitto ilcon il punteggio di 10-8 ai2024 difemminile e ha chiuso il round robin al terzo posto con dieci vittorie e due battute d’arresto. Le azzurre hanno concluso la fase a gironi alle spalle del Canada (11-1) e della Svizzera (10-2, contro cui hanno perso lo scontro diretto), precedendo nell’ordine Corea del Sud (10-2, battuta nel testa a testa), Svezia (7-5) e Danimarca (6-6). Il quartetto tricolore ha staccato il biglietto per il qualification game, ovvero il match da dentro o fuori che metterà in palio gli ultimi due biglietti per le semifinali. Stefania Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio di Sydney (Canada) alle ore 18.00 per affrontare la Danimarca: in caso di vittoria si entrerà tra le migliori quattro compagini del Pianeta e si avrà la possibilità di ...

