Previsione globale di inondazioni estreme in bacini idrografici non misurati

Un nuovo modello didel flusso di acque meteoriche, basato sull'intelligenza artificiale, estende il lavoro preesistente utilizzando reti LSTM per simulare sequenze di dati di flusso. Questo modello utilizza un approccio encoder-decoder con LSTM per analizzare dati meteorologici passati e previsioni future. La struttura del modello prevede l'utilizzo di una lunghezza della sequenza retrospettiva di 365 giorni, con dimensioni nascoste di 256 stati di cella per gli LSTM. La fase di addestramento ha coinvolto 50.000 minibatch con una dimensione batch di 256, utilizzando una standardizzazione dei dati di input.