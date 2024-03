Spesa e rincari | le famiglie tagliano tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – Sullealeggia una forbice gigante responsabile di fare a brandelli i consumi quotidiani. Aumenta il costo della vita e per far fronte alle spese inderogabili, si taglia un po’. Dal carrello dellada cui spariscono i prodotti freschi e più costosi in favore di quelli a lunga conservazione e più a buon mercato, alle visite specialistiche. Ma a diradarsi sono anche le pieghe dal parrucchiere o i trattamenti estetici, fino ai lavaggi degli indumenti in tintoria. Per non parlare delle vacanze. “Già lo scorso anno abbiamo assistito a un grande calo dellaper le vacanze – dice Chiara Ribbiani di Federconsumatori Arezzo – in generale si tende a tagliare su tutti i beni che riguardano la parte estetica. Il problema è enfatizzato dall’aumento dei costi dell’energia. La ...