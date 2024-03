La soluzione all-inclusive di e-bike sharing

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 5 marzo 2024) Pirelli ha deciso di sposare la filosofia green ideando una praticadi e-o rental per le aziende. CYCL-e Around è il nuovissimo servizio dell’azienda italiana, imperniato su una formula di mobilità elettrica cool, intelligente e, soprattutto, a impatto zero. La stessa Pirelli afferma come l’unico impatto possibile, derivante dall’uso delle proprie biciclette a pedalata assistita, sia quello garantito dai numerosi vantaggi che questo servizio porta con sé. Chiunque aderisce al servizio CYCL-e Around ha la possibilità di disporre di eleganti e-s di alta gamma, con cui muoversi agilmente sia in città che in campagna. Il servizio dedicato alle aziende CYCL-e Around consente alle aziende di seguire nella maniera più intelligente ed efficace possibile un trend in ascesa come quello della mobilità ...