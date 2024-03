Europee | Signorile | “Possibili candidati Fce in ogni collegio | ma non liste”

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – "Noi non partecipiamo alle divisioni, ma al processo. Ragioniamo sui progetti, non sui soggetti. Non aderiamo a +Europa, perché la sensibilità cattolica non è in sintonia con Emma Bonino, ma al progetto degli Stati Uniti d'Europa. Crediamo in una Europa Nazione. Abbiamoinma non. Se li useremo politicamente

Europee: Signorile (Fce), 'possibili candidati in ogni collegio, ma non liste': Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Noi non partecipiamo alle divisioni, ma al processo. Ragioniamo sui progetti, non sui soggetti. Non aderiamo a +Europa, perché la sensibilità cattolica non è in sintonia co ...lagazzettadelmezzogiorno

Terrorismo: Verducci (Pd), ‘Di Cesare inquietante e grave’: Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Inquietanti parole espresse da Di Cesare su Barbara Balzerani. Rispetto per morte di una persona, ma è gravissimo trasmettere a opinione pubblica una visione distorta, ambi ...ilsannioquotidiano

Europee, Fce aderisce a Stati Uniti d'Europa: Lo annuncia Signorile, esponente storico del Psi, sollecitando la necessità che in vista delle Europee i movimenti civici si organizzino 'attraverso un soggetto federato' ...adnkronos