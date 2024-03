Corona in fibrillazione | Harry e Meghan tornano in gioco | Trasferimento a Londra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 5 marzo 2024) È finita la fuga americana del principe? Il duca di Sussex e marito diMarkle vorrebbe tornare a casa. L'indiscrezione è clamorosa. Complice la malattia di Re Carlo III, che si sta curando per un tumore, il figlio minore starebbe pensando di varcare di nuovo l'oceano, scrive Libero che riporta le rivelazioni di una "massima autorità" tra le fonti reali, ossia l'ex maggiordomo Grant Harold. Ci sarebbe anche il benestare dia trasferirsi dalla villa di Montecito, in California, ai palazzi della monarchia britannica in via definitiva. È un momento decisamente negativo per labritannica. La malattia del sovrano, le difficoltà della Regina Camilla che ha avuto bisogno di un periodo di riposo. Senza contare il tragico suicidio di Thomas Kingston, cugino acquisito del re, appena una settimana ...