Aspides | a cosa serve la missione nel Mar Rosso?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar – In Senato si vota per il coinvolgimento dell’Italia ine altre missioni militari. Ovviamente, quella citata è la più importante perché riguarda proprio il Marminacciato da qualche mese dagli Houthi “scatenati” dal disastro umanitario a Gaza. Troppo importante la rotta, troppa la quantità di merce che vi transita per non fare nulla. Necessario reagire, il comando italiano è una buona notizia, ma… Dall’Oceano Indiano, il Mare infine il Canale di Suez passa il 40 per cento del Made in Italy, di cui il 16 per cento delle esportazioni di olio di oliva oltre al 14% del pomodoro lavorato. Valore complessivo: 6 miliardi di euro annui, da quanto sostiene Coldiretti. Davvero troppo denaro, troppo flusso. Che l’Ue abbia affidato il comando operativo all’Italia è una buona notizia (anche se abbastanza scontata, ...