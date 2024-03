Whiskey | Brown-Forman venderà anche Jack Daniel’s con la propria rete di distribuzione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2024 – Non serve essere intenditori, bastano il nome e la suggestione ad esso legata, in un’immagine che è quasi diventata un luogo comune. Non per caso, per fascino. Così se davanti al bancone di un bar dici ‘Tennessee’, per tutti i presenti è come se avessi già detto ‘’, uno deipiù iconici del mercato (se non altro quello a stelle e strisce, per essere certi di non urtare la sensibilità delle distillerie scozzesi). Partendo da una posizione di già spiccata notorietà, l’intento di chi ne promuove il marchio è quello di insistere su questa strada, rilanciando. LaCorporation, una delle più grandi aziende di distillati americane, ha infatti appena annunciato il piano didei propri marchi in Italia, a partire dal 1 maggio ...

