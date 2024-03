Vittoria a Catania | la Miwa inizia col piede giusto la seconda fase

Allianz Milano, Vittoria al quinto e 6° posto, ora c’è Piacenza per i quarti play off: (mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2024 – Ancora cinque set contro Perugia – per la terza volta in questa stagione, due in campionato e uno in Coppa Italia – ma questa volta il verdetto per Allianz ...mi-lorenteggio

Pallavolo SuperLega – Oltre 5000 persone applaudono la Vittoria di Milano su Perugia: Ultima giornata di regular season appassionante per la Sir Susa Vim Perugia che, già certa della seconda posizione nella griglia playoff, cade al tie break all’Allianz Cloud contro i padroni di casa d ...ivolleymagazine

Akademia riparte contro Montecchio, Vittoria senza concedere set: Quarta Vittoria della pool promozione di Akademia ma la prima arrivata ... mentre cambio per Città di Messina con Catania che sostituisce Modestino. Qualche errore di troppo per le siciliane in questa ...tempostretto