Trenord | guasti | ritardi e soppressioni tra Saronno e Milano | lunedì da incubo per i pendolari

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ennesima mattinata di passione per migliaia dioggi lungo la lineadi. Ancora treni in ritardo ea causa die treni in sosta prolungata sulla linea. Una situazione che continua a ripetersi con sempre maggiore frequenza nelle ultime settimane e che sta creando grossi disagi a lavoratori e studenti ...

guasti e ritardi sulle linee Trenord , disagi in particolare per la linea S3 Un’altra mattinata di disagi per decine di pendolari della linea S3 di Trenord . Il ... (ilnotiziario)

Passaggio a livello ko, traffico in tilt e treni in ritardo: CREMONA - Altro guasto ad un passaggio a livello sulla linea ferroviaria ... Ritardi importanti per tutti i treni in servizio, Trenord comunica deficit orari medi di 25 minuti. Tra questi i due ...laprovinciacr

Saronno, oltre 8 convogli fermati da guasti o problemi tecnici: mattina di passione per i pendolari: SARONNO - Qualche convoglio costretto a tornare in deposito, qualche corsa è stata soppressa, sono stati create fermate straordinarie mentre alcuni ...ilsaronno

Treno fermo ad Arcore e il traffico ferroviarie va in tilt: Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso, anche altri cookie o strumenti per migliorare la tua esperienza online. Puoi selezionare ciascuna categoria di cookie e prestare/revocare il ...merateonline