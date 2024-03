Pizza di Pasqua romana | non farti ingannare dal nome Ecco gli ingredienti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ladi, nota anche comericresciuta, è un’antica ricettale dal cuore dell’Italia centrale, celebre per la sua ineguagliabile sofficità e sapore. LEGGI ANCHE: – Colazione disecondo la tradizionecosa non deve mancare sulla tavola >> Caratteristica delle tradizioni culinarie del centro Italia, questa specialedisi distingue per essere un dolce lievitato, molto più alto rispetto alle classiche pizze. La sua preparazione, ricca e laboriosa, la rende protagonista delle colazioni di, dove spesso prende il posto della Colombale. Servita con uova sode, corallina (un salame tipico del centro Italia) ...