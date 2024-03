Fa irruzione a casa di una donna di 78 anni | arrestato YouTuber

L' uomo che si è barrica to in casa a Napoli avrebbe ucciso la moglie e, secondo l'ipotesi più probabile, si è poi suicidato . La donna, infatti, è stata ... (leggo)

AGI - Due cadaveri in camera da letto. È quanto hanno trova to le forze dell'ordine entrando nell'abitazione di via Raffaele Testa dove questa mattina un uomo ... (agi)

L' uomo che si è barrica to in casa a Napoli avrebbe ucciso la moglie e, secondo l'ipotesi più probabile, si è poi suicidato. La donna, infatti, è stata ... (leggo)

L'uomo che si è barrica to in casa a Napoli avrebbe ucciso la moglie e, secondo l'ipotesi più probabile, si è poi suicidato . La donna, infatti, è stata ... (leggo)

Tragedia familiare questa sera, 1 marzo 2024, nel centro storico di Firenze . Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Santa Lucia . Sul ... (firenzepost)

Biancavilla, arrestato pusher: ha in casa le telecamere e per sorprenderlo i carabinieri aspettano che esca: Prima di fare irruzione nell’appartamento del pusher, a Biancavilla, i carabinieri si sono più volte appostati, in modalità chiamata «discreta», in una via limitrofa, constatando un continuo viavai di ...catania.gds

I ladri sono entrati in casa e lei ha seguito con orrore l’intrusione in diretta col suo smartphone: I ladri sono entrati in casa e lei ha seguito l'intrusione col suo smartphone, sono bastati un minuto e 26 secondi per rubare.blitzquotidiano

Notte di Terrore, Due Sorelle Picchiate in casa da Tre Incappucciati: I ladri sono penetrati nella casa delle due donne, facendo irruzione con violenza attraverso la porta d'ingresso. Una delle sorelle è stata brutalmente aggredita, subendo percosse da parte degli ...abruzzo24ore.tv