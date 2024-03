De Laurentiis balla in tribuna | la tempesta è passata Corbo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dein, la. Lo scrive Antonionel suo commento per l’edizione napoletana di Repubblicaa. Ecco che cosa scrive. L’ira già scaricata dal nuovo Napoli di Francesco Calzona sul Sassuolo mercoledì prova adesso a smaltirla anche Deche batte i tempi di un fanciullesco ballo sulle poltrone della, lo segue sintonizzato tutto il suo cerchio magico, quei rari ma devoti amici che non l’hanno mollato neanche nei giorni peggiori di questi sette mesi che più cupi non potevano essere. Per la legge dei grandi numeri, dopo tonnellate di errori ed enigmatiche crisi, crollo di morale e gioco, il Napoli forse indovina la via d’uscita dal suo ottuso labirinto. Ci son voluti l’aiuto ...

