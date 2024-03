Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024), 04 mar – (Xinhua) – La citta’ di100intelligenti enei prossimi tre anni, secondo il governo cittadino. L’obiettivo e’ stato rivelato in un piano d’azione per lazzazione del settore manifatturiero della citta’ tra il 2024 e il 2026, pubblicato dall’Ufficio municipale di economia e tecnologia dell’informazione di. Secondo il piano, la capitale cinese esortera’ anche tutte le sue principali imprese manifatturiere a superare un livello dizzazione. La manifattura intelligente e’ diventata un nuovo biglietto da visita per. Il mese scorso, il produttore diphone Xiaomi ha ...