Venerdì i funerali di Navalny a Mosca La moglie al Parlamento Ue | “Putin capo di una gang criminale”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ileuropeo ha vissuto una giornata senza precedenti, una giornata di intensa commozione, indignazione, e rara unanimità tra gli eurodeputati di ogni schieramento politico. Tutti si sono uniti nell'ascolto delle parole cariche di dolore e speranza di Yulia Navalnaya, la vedova di Aleksei, l'oppositore russo ucciso dal regime di Vladimir. Le parole di Navalnaya sono state nette e senza compromessi: "ha ucciso mio marito".Ha raccontato il calvario subito da Aleksei, avvelenato e poi torturato per anni dal regime russo, fino alla sua tragica morte in prigione. "Sono qui a Strasburgo per parlare a voi e attraverso voi a tutta l'Europa", ha dichiarato Navalnaya, descrivendo la sua lotta per giustizia e verità. La sua testimonianza ha toccato anche la situazione in Ucraina, sottolineando la ...