Milano Quanta-Asiago. Torna il match scudetto e si accende la rivalità

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sarà lo scontro diretto di sabato sera (ore 20.30 alClub) a stabilire chi traVipers chiuderà al primo posto il Master Round di Serie A, approcciando così i playoffcoi gradi di favorita. La classifica parla chiaro: i meneghini, distanti tre punti dai rivali veneti, sono obbligati a vincere se vogliono riconquistare la vetta. Dopo un inizio febbraio complicato con le dolorose sconfitte proprio contro i Vipers tra Serie A e Coppa Italia e il mezzo passo falso col Verona, ilsembra aver ritrovato la giusta strada grazie all’ultima netta vittoria per 7-2 sul campo del Legnaro. Un successo mai in discussione per i rossoblù andati in rete con sei marcatori differenti: doppietta per Ferrari, Bellini, Erman, Gambin e Brianzoni. E proprio ...

