Milano-Cortina 2026 | il CAI contro la pista da bob | in atto un ‘laricidio’

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Club alpino italiano (CAI) prende posizione sull’inizio dei lavori per la costruzione della nuovada bob ad’Ampezzo, cominciati con il taglio di 500 larici secolari. “Eppure dovrebbe rappresentare un importante monito il rudere dellada bob di Cesana Torinese, in Val di Susa, costruita per le Olimpiadi invernali di Torino del 2006 e ormai abbandonata da oltre 16 anni. Ma, evidentemente, anche in questo caso la storia non è magistra vitae. Per alcuni le “strategie di adattamento” ai cambiamenti climatici (meglio: al riscaldamento globale) consistono non già nel perseguire nuove modalità di frequentazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente, di minore impe coerenti con le mutate condizioni, bensì nell’investire nuove ingenti risorse pubbliche per continuare ad assicurare, ...