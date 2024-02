Incendio a Truccazzano vicino Milano | azienda di materiale plastico in fiamme | le immagini del rogo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le foto dell'scoppiato in un capannone di una ditta dinella zona industriale di, in provincia di

L' Incendio è scoppiato in un capannone di una ditta di materiale plastico nella zona industriale di Truccazzano ( Milano ). Non risultano feriti (notizie.virgilio)

In supporto alle nove squadre dei vigili del fuoco di Milano sono arrivati rinforzi anche da Monza e Bergamo. Non ci sarebbero persone coinvolteIn supporto ... (milano.corriere)

Incendio Truccazzano (MI): IN CORSO L’INTERVENTO DI ARPA LOMBARDIA: attraverso la sala operativa di Regione Lombardia in seguito all’Incendio scoppiato nella ditta Arcadia (che si occupa di logistica) a Truccazzano (Mi). La porzione di capannone coinvolta, di circa ...mi-lorenteggio

Vasto Incendio in un’azienda milanese, fumo nero visibile anche in Bergamasca: Un vasto Incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì in un’azienda Truccazzano, in provincia di Milano, generando un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, anche in ...bergamonews

CRONACA VIDEO. Truccazzano, continua l'Incendio alla fabbrica di materie plastiche: Vigili del Fuoco ancora all'opera mercoledì sera per domare l'Incendio divampato in un'azienda di Truccazzano che tratta materiale plastico. Vigili del Fuoco ancora all'opera mercoledì sera per domare ...3bmeteo