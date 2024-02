Chiara Ferragni deposita in tribunale il ricorso contro l'Antitrust E intanto spunta l'indiscrezione sulla lite casalinga

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "È stata un'operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno", si era difesaall'indomani della sanzione da parte dell'. Ed ecco, come aveva annunciato, i ricorsi formalmenteti al Tar del Lazio con i quali chiede di annullare il provvedimento con cui lo scorso dicembre le era stata inflitta la multa di oltre un milione di euro per una presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro "Pink Christmas". I due ricorsi saranno affidati alla prima sezione delamministrativo. Ricordiamo che da questa vicenda sono poi scaturite diverse inchieste in Italia nei confronti delle società diaccusate anche di truffa ai consumatori. Le indiscrezioni Gli ex Ferragnez vivono il momento doloroso come lo ha ...