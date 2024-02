Rambaldi | Zagatti | Adulti e Sarti | la Sogese brilla ai regionali open di pesistica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Primo turno delle qualificazionidial Crossfit Roveri. LaCommunity di sollevamento pesi si è presentata per la prima volta con 4 atleti. Tre ragazze nella categoria 55 chili Aretha, Margherita, Elenae Lorenzonella 81 chili. Ha realizzato i record personali Margheritacon un totale di 88 chili (38 nello strappo e 50 nello slancio). Miglior piazzamento il quinto posto per Elenacon 109 chili. Ottimo esordio per Lorenzoche con 5 prove valide su 6 ha totalizzato 115 chili.