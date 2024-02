L'Inter schianta anche l'Atalanta (4-0) e fa un favore al Napoli in chiave Champions

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è una schiacciasassi. La squadra di Inzaghi ha sommerso di gol: 4-0 il risultato finale e Lautaro ha sbagliato pure un calcio di rigore. C’è stata partita solo nella prima metà del primo tempo, fino all’1-0 di Darmian avvenuto al 26esimo complice un’uscita non proprio felice di Carnesecchi. Dopodiché in campo c’è stata la capolista che prima ha raddoppiato con uno splendido sinistro di Lautaro Martinez che poi nella ripresa ha sbagliato un rigore ma c’è stato il gol di Dimarco e infine il quarto di Frattesi che poi è uscito per infortunio. La vittoria delha chiuso il turno dei recuperi. A questo punto mancano dodici giornate alla fine del campionato.ha dodici punti di vantaggio sulla Juventus: 69 a 57. Il Milan è terzo a 53. Dopodiché si apre la zona ...

