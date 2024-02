L’assessore comunale rassicura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) E dire che fino a un mese fa all’interno della Rsa di via Lusardi si respirava un clima di festa alla notizia della vincita del primo premio al concorso presepi. A febbraio la festa di carnevale è stata l’occasione per il saggio del progetto di musica che si sta svolgendo in collaborazione con la Banda musicale della Valmalenco. "Momenti di normalità - aggiunge la dottoressa Marcella Genini - in una Rsa che di normale negli ultimi anni ha avuto ben poco, tra isolamenti, tamponi, mascherine e decreti. In pochi giorni l’umore è cambiato. Nessuno l’ha presa bene, non i familiari, non gli ospiti, non il personale. In un momento storico in cui l’equazione “salute uguale denaro” è predominante, anche nelle scelte politiche, la delusione di chi crede ancora nel valore umano e sociale del proprio lavoro è tangibile". Se ne è parlato anche qualche sera fa durante il Consiglio ...