Bar della stazione abbandonato Per la gestione si riparte da zero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CASSANO D’ADDA Bar inchiuso da tempo, in corso un contenzioso tra gestore e Rfi che mira a chiudere il contratto per la: "Confermiamo il contenzioso legale - ha fatto sapere Rfi - per il quale siamo in attesa di risoluzione definitiva per poter riprendere possesso dell’area". La struttura è abbandonata da tempo, trasformata in discarica abusiva e dormitorio per senzatetto. Per evitare intrusioni, Rfi corre ai ripari blindando porte e finestre dell’edificio con lastre d’acciaio. "Rete Ferroviaria Italiana - si legge ancora nella nota dell’ente - ha provveduto a inizio febbraio a chiudere gli accessi ai locali, pur non in nostro possesso, per evitare intromissioni. Hanno provato a forzare nuovamente gli accessi e siamo nuovamente intervenuti. Lo abbiamo potuto fare ovviamente per motivi di sicurezza e salvaguardia dell’immobile. ...