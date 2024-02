Mourinho allenatore del Barcellona | la mossa della fronda portoghese Mendes-Deco Abc

Ecco chi potrebbe essere il Nuovo allenatore del Napoli : da Thiago Motta ad Antonio Conte fino addirittura a José Mourinho In pole non c’è un nome ... (calcionews24)

Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo scossone in casa Napoli . Nelle ultime ore, dopo il pari contro il Genoa, è emerso che il club partenopeo avrebbe deciso ... (anteprima24)

Emmanuel Petit, ex giocatore, ha consigliato al Chelsea il prossimo allenatore in caso di un esonero di Mauricio Pochettino Emmanuel Petit, ex giocatore, ... (calcionews24)