Il calcio femminile merita più spazio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilè spesso molto sottovalutato e le giovani calciatrici a volte vengono scoraggiate dall’idea comune che sia uno sport per maschi o che siano generalmente scarse. Tutto questo non è vero, in Italia ad esempio ci sono calciatrici molto forti, come per esempio Eleonora Goldoni della Lazio, Sara Gama della Juventus Women (foto) e Giada Greggi della Roma. Il, secondo me, è uno sport stupendo, anche se non riceve la giusta considerazione, e andrebbe incoraggiato e reso più popolare specialmente tra le ragazze della nostra età. Aurora Rocchi IA

Eccellenza femminile – Musiello Saluzzo, che vittoria! Cadono di misura Area calcio Alba Roero e Racco ’86: Weekend in chiaroscuro per le squadre cuneesi di Eccellenza femminile che mettono a referto una vittoria ... Sconfitta di misura per l’Area calcio Alba Roero che non riesce a tornare con punti in ...ideawebtv

Da Chieri a San Diego: Valeria Papa pioniera. È la prima italiana nel campionato Pro Usa: Penso che questi campionati possano veramente decollare perché l’interesse da parte della gente c’è nei confronti dello sport femminile. Considerate che a San Diego stessa la squadra più seguita è ...gazzetta

Azzurre del calcio in Spagna contro l’Inghilterra: Le azzurre del calcio volano in Spagna per un match test contro l’Inghilterra. La nazionale femminile inglese detiene il titolo europeo. Le azzurre del calcio in Spagna contro l’Inghilterra Oggi ...metronews