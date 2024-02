Milan-Atalanta | Pioli contro Orsato | troppo poco per fischiare il rigore

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le parole dell’allenatore delStefanosulconcesso dall’arbitroall’… Niente da fare per ilche non riesce ad andare oltre l’1-1l’. Oltre alla rete di Leao la squadra di Stefanoha avuto tantissime occasioni che però i rossoneri non sono riusciti a trasformare in goal. Protagonista di serata il portiere nerazzurro Carnesecchi, che ha negato la vittoria alin più di un’occasione, ma anche l’arbitroche ha assegnato un calcio diche ha creato non poche polemiche. Al termine della partita l’allenatore delStefanoai ...