LE TRE GRANDI SFIDE PER IL SINDACATO CONFEDERALE

(Di domenica 25 febbraio 2024)è un concetto morbido che ha il sapore dolce del futuro. Coniato dal politologo americano Joseph Nye nel 1990, la sua essenza sta nell’efficacia della reputazione, sia culturale che etico-politica, di una comunità. Nye pensava agli Stati Uniti e ai Paesi dell’Occidente, ma nulla esclude che il concetto possa essere esteso a una provincia o a una città. L’Italia è una grande potenzaper il suo patrimonio artistico-culturale, per la capacità di attrazione turistica delle città, per il prestigio delle sue industrie iconiche, moda, agroalimentare, automotive. La provincia di Siena ha giocato tre carte formidabili nell’ultima settimana.

La sicurezza sui luoghi del lavoro è un tema troppo importante, sul quale non ci si può dividere, occorre «lavorare tutti insieme». Suonano come una promessa, ... (ilmattino)

Tre grandi nomi internazionali aprono a collaborazioni con Biogem Saranno Alessia Fornoni, direttrice del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Institute ... (ildenaro)

Tre grandi sfide per il Soft power in stile senese: L'Italia è una potenza soft grazie al suo patrimonio culturale e industriale. La provincia di Siena ha recentemente dimostrato il suo potenziale in questo ambito.lanazione

Incidenti mortali, sei vittime da inizio anno. La mappa delle strade più pericolose in Friuli Venezia Giulia: 8% di passaggi di auto e mezzi pesanti rispetto al 2022 facendo registrare il massimo dei transiti mai riscontrati sulla rete soggetta a pedaggio con oltre 50 milioni di transiti. Nel solo mese di ...ilgazzettino

Dopo tre mesi d’attesa finalmente il ponte è ok: La nuova infrastruttura ciclopedonale di Tavernelle, installata a novembre sopra il Rio Barzotto, ha superato le prove di carico. Era stata chiusa nel 2021.ilrestodelcarlino