Shopping | vince il commercio ibrido | gli italiani scelgono online e comprano in negozio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Durante gli anni della pandemia, a causa della quarantena, sembrava che i negozi fisici fossero sull’orlo del baratro e stessero lasciando sempre più spazio agli acquisti. Ma, dopo gli ultimi anni di crisi e cambiamenti radicali, il settore della vendita al dettaglio sembra poter riprendere il respiro con l’inizio del 2024. Secondo il Report 'The Ecommerce Delivery Benchmark Report 2024' di Packlink, la piattaforma leader di soluzioni logistiche, ha lanciato un nuovo report intitolato, il boom dinon ha significato la fine dellonei negozi fisici, ma piuttosto la coesistenza dei due settori, che si completano e compensano per soddisfare le esigenze dei clienti. Per esempio, secondo il report, le venditeche coinvolgono l’interazione del cliente con un ...