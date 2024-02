Non eri solo | il gossip di Mara Venier spiazza Massimo Giletti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nel salotto di Domenica In si accomoda tra gli altriin vista del grande ritorno in Rai con il programma-evento per celebrare i 70 anni della tv, in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 28 febbraio.e il giornalista piemontese sono vecchi amici, e l'intervista ripercorre anche le tappe di un rapporto nato ai temi in cui il giovanelavorava con Giovanni Minoli a Mixer e intervistò l'attrice allora emergente. Insomma, tra i due c'è amicizia e complicità, ebatte il tasto dell'amore: "Sei perennemente single", dice all'ospite che replica ironizzando: "Quante notti solitarie...". A quel punto la conduttrice rivela un retroscena: "Ti ho visto l'altra sera molto triste e solitario... Ci siamo incontrati per caso a cena e non ti ho visto tanto ...