È pronta una nuova ripartenza per Nick Kyrgios? Dopo l’ennesimo stop e le tantissime critiche per i vari commenti fuori dal campo, il tennista australiano sembra pronto a tornare a giocare. Ufficializzate infatti le entry list oggi per il prossimo torneo del Grand Slam, gli US Open: presente anche il classe 1995, che non disputa il torneo statunitense dal 2022. Kyrgios al momento occupa la posizione numero 640 al mondo, ma può comunque essere presente grazie al ranking protetto. È una norma che permette a un tennista, fermo da almeno sei mesi, di partecipare ai tornei sfruttando una classifica più alta rispetto a quella che ha al momento dell’iscrizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - US Open 2025: anche Nick Kyrgios al via? Presente grazie al ranking protetto