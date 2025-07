Mercato Juve un altro bianconero a centrocampo è pronto a salutare Torino | potrebbe arrivare questa offerta per strapparlo a Tudor La situazione

Mercato Juve, un altro bianconero a centrocampo è pronto a salutare: gli aggiornamenti sulle mosse. Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, continua ad essere al centro delle trattative di calciomercato, con il Bologna che sta facendo seri passi per portarlo in Emilia nella prossima stagione. Come riportato da Calciomercato.com, il giovane talento bianconero, reduce da una stagione positiva in prestito al Genoa, è stato inserito in una short list dal club felsineo, che include anche altri profili di spicco come Pessina del Monza e Asllani dell’ Inter. Mercato Juve, novitĂ sul futuro di quel centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, un altro bianconero a centrocampo è pronto a salutare Torino: potrebbe arrivare questa offerta per strapparlo a Tudor. La situazione

In questa notizia si parla di: juve - altro - bianconero - centrocampo

David Juve: retroscena a sorpresa sull’obiettivo in attacco! Tentativo da parte di un altro club italiano, è un nome per l’estate. Ultime - di Redazione JuventusNews24 David Juve: tentativo da parte di un altro club italiano per l’obiettivo bianconero in attacco.

Barido Juve, MVP della prestigiosa Puskas Cup vinta dall’Under 17: premiato anche un altro bianconero dopo il torneo - di Redazione JuventusNews24 Barido Juve, MVP della prestigiosa Puskas Cup vinta dall’Under 17: tutti i dettagli dopo il grande successo dei bianconeri.

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - di Redazione JuventusNews24 Giuntoli Juve, il suo futuro è ancora a tinte bianconere! Quel dirigente ex Milan non entrerà a fare parte dell’organigramma bianconero.

Idea a sorpresa per il #Napoli: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport gli azzurri guardano in casa #Juventus per il centrocampo, nel mirino c'è Fabio #Miretti! ? Il giovane talento bianconero, sarebbe una richiesta esplicita di Antonio #Conte. Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, si lavora a centrocampo: difficile Kessié, meno Bissouma; Douglas Luiz verso l’Everton: quanto chiede la Juventus e come cambierebbe il centrocampo bianconero; Nuova Juve, c’è Hjulmand da mediano.

Juve: sgarbo all’Inter, l’erede di Douglas Luiz dalla Bundesliga - La Juventus potrebbe fare uno sgarbo all'Inter andando a prendere un centrocampista dalla Bundesliga. Da news.direttagoal.it

Juventus amichevoli estive, ecco dove vedere il match dei bianconeri contro il Borussia Dortmund! Tutti i dettagli - Juventus amichevoli estive, tutti i dettagli sul prossimo match dei bianconeri contro il Borussia Dortmund La Juventus sta per tornare in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione est ... Scrive juventusnews24.com